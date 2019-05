Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Diebstahl

Einen Beamer der Marke Acer, im Wert von circa 400 Euro, wurde aus einem Sekretariat einer Berufsschule in der Buttelstedter Straße in Weimar entwendet. Die Tatzeit lag zwischen Freitag den 03.05.19 und Montag den 06.05.19. Ein Unbekannter begab sich in das unverschlossene Sekretariat und entnahm aus einem offenen Schrank das Beutegut.

Vorfahrt missachtet

Vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Blankenhain fuhr am Mittwochnachmittag ein 69-jähriger Mann mit seinem Pkw Hyundai nach rechts auf die August-Bebel-Straße auf. Hierbei übersah er einen Pkw Skoda welcher auf dieser in Richtung Karlstraße unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.

Fahrzeug nicht gesichert

In der Hetschburger Straße in Bad Berka machte sich am Mittwochnachmittag ein Pkw Audi selbstständig. Er befand sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes und rollte gegen einen vor ihm quer stehenden Pkw Opel. Die Ursache war, dass der Audi nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 600 Euro.

