Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerwünschte "Reparaturarbeiten" teuer bezahlt

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen erschien ein Bürger bei der Jenaer Polizei an und zeigte eine Nötigung an. Mehrere ausländische "Bauarbeiter" waren auf seinem Grundstück in Jena-Ost erschienen, auf das Dach seines Hauses gekletterten und führten dort "Reparaturarbeiten" durch, die der Eigentümer eigenen Angaben zufolge nie in Auftrag gegeben hatte. Nach dem "Abschluss der Reparaturen" verlangten die Bauarbeiter Geld für die ausgeführten Arbeiten. Als der Eigentümer nicht zahlen wollte, da er ja auch keinen Auftrag erteilt hatte, drohten ihm die Männer, bis er die verlangten 500 Euro zahlte. Daraufhin verließen die "Bauarbeiter" das Grundstück und zogen in der Nachbarschaft weiter, wo sie ebenfalls bei den Bewohnern klingelten und offensichtlich die gleiche Masche versuchten. Die Männer waren mit einem weißen Mercedes Vito unterwegs. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Wachsamkeit. Haben Sie keinen Auftrag für Arbeiten an Ihrem Haus oder Grundstück erteilt, informieren Sie die Polizei, sollten unaufgefordert Arbeiter erscheinen, sich an Ihrem Eigentum zu schaffen machen und anschließend eine Entlohnung verlangen.

