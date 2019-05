Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist ein junger Mann am Mittwochabend in Jena-Ost. Der 31-Jährige war Mitfahrer in einem Linienbus. Er hatte eine Bierflasche bei sich, aus der er offensichtlich auf der Fahrt trank. Während der Busfahrt entwickelte sich ein Streit zwischen ihm und einem anderen Mitfahrer. Der Busfahrer bremste ab und wollte den Streit schlichten. Er erklärte dem Mann mit der Bierflasche außerdem, dass das Biertrinken während der Fahrt nicht gestattet ist und forderte ihn auf, die Flasche an der Haltestelle Dammstraße aus dem Bus zu bringen. Der Mann reagierte aggressiv und trat den Busfahrer aus Frust gegen den Arm. Anschließend verließ er das Fahrzeug und lief davon. Als der Busfahrer kurz darauf die Tür des Busses schloss, warf der Mann die Bierflasche dagegen. Etwa zwei Stunden später wurde die Polizei erneut nach Jena-Ost gerufen. Zu dieser Zeit beobachteten Anwohner, wie der Mann, der zuvor so aggressiv gegenüber des Busfahrers reagiert hatte, an der Bus-Endhaltestelle Fuchslöcher/ Löbichauer Straße randalierte. Er hatte die Scheibe des Wartehäuschens eingeschlagen und war anschließend weiter in Richtung Wogau gelaufen. Die Polizeibeamten stellten den jungen Mann, kontrollierten ihn und nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam. Dabei stellte sich heraus, dass er sich bei der Tat leicht an der Hand verletzt hatte und blutete. Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv, verweigerte auch eine medizinische Behandlung seiner Verletzung. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in einer Gewahrsamszelle untergebracht. In der Zelle schmierte er mit dem Blut seiner verletzten Hand ein Hakenkreuz an die Wand. Nach anschließender ärztlicher Begutachtung wurde er in einer Psychiatrischen Klinik untergebracht.

So reichlich dem Alkohol gefrönt hatte ein junger Mann am Mittwochabend, dass er offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne war. Er stand an der Bushaltestelle am Magdelstieg, Ecke Westbahnhofstraße und pöbelte Passanten an und beleidigte sie. Die hinzugerufenen Polizeibeamten kontrollierten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,05 Promille. Da der Mann sich nicht beruhigen wollte, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo er "unter Kontrolle" in einer Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen konnte. Am Morgen konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruchsversuch in einen Pizza-Service in Jena-West. Unbekannte hatten in der Nacht zum Mittwoch versucht, gewaltsam die Fenster eines Pizza-Geschäftes in der Erfurter Straße aufzubrechen. Der Versuch misslang. Trotzdem entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise. Wer hat die Einbrecher beobachtet und kann Hinweise zu Tat und Tätern geben?

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell