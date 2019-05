Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 08.05.2019

Apolda (ots)

In den Vormittagsstunden des 07.05.2019 führten Beamte der Landes-polizeiinspektion Jena Geschwindigkeitskontrollen in Apolda, Am Kirschberg und auf der B87 "Zur Poche" durch. Am Kirschberg erfolgten 3 Ahndungen im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeugführer musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, in dessen Folge dieser auch seinen Führerschein abgeben wird. Hier betrug die gemessene Geschwindigkeit 70 km/h bei erlaubten 30 km/h. An der Poche erfolgten 37 Ahndungen im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 97 km/h bei erlaubten 70 km/h.

In den Abendstunden des 07.05.2019 führten Beamte der hiesigen Polizeidienststelle eine Geschwindigkeitskontrolle in Apolda, Leipziger Straße durch. 9 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 80 km/h bei erlaubten 50 km/h

Am frühen Morgen des 07.05.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel die B87 von Niederroßla nach Oberroßla. In der Senke querte ein Reh die Fahrbahn. Die Opel-Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront in Höhe von 3.000 EUR. Es musste anschließend abgeschleppt werden.

Kurz vor 23:00 Uhr, am 07.05.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Landstraße von Großheringen nach Bad Sulza. Hier wechselte auch ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell