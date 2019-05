Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Urkundenfälschung

Eine 28-jährige Frau wurde am Dienstagmittag in der Asbachstraße mit ihren Pkw VW Passat kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass sie ein nicht zugelassenes Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum nutzte. Weiterhin waren am Pkw falsche Kennzeichen angebracht. Diese wurden durch die Beamten vor Ort sichergestellt. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde aufgenommen.

Parkplatzunfall

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 54-jährige Frau rückwärts mit ihren Pkw BMW aus einer Parklücke vom Parkplatz an der Zentralklinik in Bad Berka. Sie bemerkte nicht, dass hinter ihr ein Pkw Mitsubishi in Richtung Ausfahrt fuhr und stieß mit diesen zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 2500 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr rollfähig und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, kurz vor der Ortslage Hopfgarten. Eine 32-jährige Frau kam aus Richtung der Bundesstraße 7 und konnte trotz einer Bremsung den Zusammenstoß mit einem Reh, welches von links auf die Fahrbahn sprang, nicht mehr verhindern. Hierbei verendete das Wild noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2500 Euro und musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Vorfahrt genommen

Von der Stangenallee vom U.N.O. Gewerbegebiet kommend wollte am Dienstagabend eine 22-jährige Frau mit ihren Pkw Volvo nach links auf die Bundesstraße 7 in Richtung Erfurt auffahren. Da die Ampelanlage zu diesen Zeitpunkt außer Betrieb war, tastete sie sich in die Einmündung hinein. Trotzdem übersah sie einen Pkw Opel, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Weimar unterwegs war und stieß mit diesen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 6000 Euro. Die jeweiligen Fahrer der Fahrzeuge blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell