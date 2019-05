Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 28-jähriger Taner A. aus Hermsdorf vermisst - Kripo Jena bittet um Mithilfe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seit dem 23.April wird der, durch seine Familienangehörigen als zuverlässig beschriebene, Taner A. aus Hermsdorf vermisst. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hat sich der Gesuchte aus bisher unbekannten Gründen am 18. April aus seinem familiären Umfeld entfernt. Eine Eigengefährdung kann derzeit ebenso wenig ausgeschlossen werden, wie ein freiwilliges Verlassen seines gewohnten Lebensbereiches. Taner A. wird wie folgt beschrieben: 28 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, ca. 80 kg schwer und von athletischer Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare, Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Stadtroda unter der Tel. 036428-640.

