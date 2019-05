LPI-J: Meldungen aus dem SHK

Landespolizeiinspektion Jena

Am Johann-Walter-Platz in Kahla kam es am Dienstag gegen 16.45 Uhr zum Brand in einer baufälligen Garage, in der Elektromüll angezündet worden war. Das Feuer griff nicht auf andere Gebäude über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kahla gelöscht, Personen oder andere Gebäude sind nicht zu Schaden gekommen. Derzeit geht die Polizei Hinweisen nach, wonach spielende Kinder den Müll angezündet haben sollen.

In Stadtroda kam es am gestrigen Dienstag wiederholt zu mehreren Einbrüchen. Betroffen sind Garagen auf dem Eigenheimweg und dem Obermühlenweg. Gegen 15.00 Uhr hat ein älterer Mann den Einbrecher sogar gesehen als er auf dessen Grundstück am Mühlberg in einem Schuppen eingedrungen war. Beim Anblick des Zeugen floh der junge Mann. Gestohlen hat der Täter aus den Garagen ein 15 Jahre altes Fahrrad und kleineres Werkzeug.

