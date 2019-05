Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

Am Mittwoch, 10. April 2019 hielt sich bis 13.30 Uhr ein Unbekannter in einer Drogerie in Jena, Unterm Markt auf. Der Mann packte hochwertige Parfüms im Wert von mehreren Hundert Euro in eine mitgebrachte Tasche. Andere Anwesende bemerkten den Mann und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Hierbei kam es zu einem lauten Streit. Nachdem ein anwesender Mann versuchte, den Streit zu schlichten, uferte das Ganze in eine Handgreiflichkeit aus. Die Anwesenden wollten den Mann festhalten, um ihn der Polizei zu übergeben. Daraufhin riss sich der Mann, der sich zuvor so intensiv aus dem Parfümregal bedient hatte, los und flüchtete in Richtung Löbdergraben. Die Tasche mit dem "verstauten" Beutegut ließ er im Drogeriemarkt zurück. Der Mann ist ca. 35 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß und ist südländischen /arabischen Typs. Er trug einen kurzen schwarzen Vollbart, ähnlich eines Drei-Tage-Barts. Er hat schwarze Haare, eine sehr dünne, sportliche Figur und braune Augen. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer auffälligen Windjacke mit buntem Kragen und Ärmelbändchen. Bei der mitgeführten Tasche handelt es sich um eine schwarze Kunstledertasche der Marke "David Moda", Größe 35 x 30 x 15 cm, mit langen Trageriemen sowie aufgesetzten Taschen. Die Polizei Jena ermittelt zu dem räuberischen Diebstahl und bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zu der weiteren Fluchtrichtung, möglichen Helfern und dem Räuber selbst machen? Wer erkennt die Tasche? Bei wem wurde sie bereits gesehen? Da wertintensives Parfüm in einer nicht üblichen Menge gestohlen werden sollte, wird weiter gefragt, wer Hinweise auf Handel mit hochwertigen Kosmetik geben kann? Hinweise in der Sache bitte an die Jenaer Polizei unter Tel. 03641-810.

