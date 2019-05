Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 07.05.2019

Apolda (ots)

Am Vormittag des 06.05.2019 befuhren in dieser Reihenfolge die Fahrerin eines Pkw Ford und der Fahrer eines Pkw Audi in Apolda, von der Ackerwand kommend, die Brandesstraße in Richtung Grünstraße. Beide Fahrzeuge mussten auf Grund eines entgegenkommenden Fahrzeuges anhalten. Die Fahrerin des Fords setzte in der weiteren Folge ihren Pkw etwas zurück, um den Lkw durchfahren zu lassen und übersah dabei den hinter sich stehenden Audi. Personen wurden nicht verletzt.

In den Abendstunden des 06.05.2019 führten Beamte der hiesigen Polizeidienststelle eine Geschwindigkeitskontrolle in Apolda, Leipziger Straße durch. 4 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 5 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 83 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell