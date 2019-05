Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Nach einem Gaststättenbesuch mit reichlich Alkohol fuhr am Sonntagabend ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw zu seiner Wohnanschrift. Dieser konnte in Weimar-Schöndorf durch eine Streife festgestellt werden. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Wildunfall

Mit einem Reh stieß am Sonntagabend eine 49-jährige Frau mit ihren Pkw zusammen. Sie war auf der Bundesstraße 87 von Barchfeld in Richtung Kranichfeld unterwegs als plötzlich das Reh auf die Fahrbahn sprang. Nach der Kollision flüchtete das Wild wieder in den Wald. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

mehrere Anzeigen

Wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel muss sich ein 53-jähriger Mann verantworten. Er wurde am Sonntagnachmittag in Weimar am Burgplatz einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass an seinem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht pflichtversichert. Auch ein Drogenvortest verlief positiv auf Metamphetamin und Cannabis. Der Pkw Mitsubishi wurde sichergestellt.

unter berauschender Mittel

Auch in der Marcel-Paul-Straße wurde am Sonntagnachmittag ein Pkw kontrolliert. Hier wurde bei einer 35-jährigen Frau ein Drogenvortest angewandt. Dieser verlief positiv auf Amphetamine. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige aufgenommen.

