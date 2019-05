Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitteilungen für Jena

Jena (ots)

Zeugen sucht die Jenaer Polizei nach einem erneuten Graffiti-Angriff auf das Mehrzweckgebäude "Lisa" in der Werner-Seelenbinder-Straße 28a. Der oder die Unbekannten haben am vergangenen Wochenende mehrere Tags mit Fußballbezug auf die Hauswand gesprüht und damit Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter 03641-810.

Ein junger Mann und seine Freundin wurden in der Nacht zum Montag gegen 2.30 Uhr mit ihren Fahrrädern angehalten und kontrolliert. Dabei wurden auch die Fahrräder einer Prüfung unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass eines der Fahrräder überlackiert und die Rahmennummer offensichtlich manipuliert wurde. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt, gegen den 27-jährigen Mann wurde Anzeige erstattet, da davon auszugehen ist, dass es sich bei dem Rad um Diebesgut handelt. Der junge Mann hatte außerdem ein Springmesser bei sich. Auch Einbruchswerkzeug wurde bei ihm fest- und sichergestellt.

In einen Keller in der Theobald-Renner-Straße wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Verschlag und entwendeten daraus einen Kinderwagen. Außerdem bauten sie Teile von einem Fahrrad ab und nahmen auch diese mit.

Mindestens 300 Euro Sachschaden entstand am Wochenende bei einem Einbruch in Jena-Nord. Ein Unbekannter begab sich am Montagmorgen gegen 1:30 Uhr zur Waschanlage in der Camburger Straße und brach auf dem Gelände drei Münzautomaten gewaltsam auf. Die Jenaer Polizei nahm die Ermittlungen zum Diebstahl auf und bittet um Hinweise, die zum Täter führen können, unter 03641-810.

