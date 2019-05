Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 05.05.2019

Weimar (ots)

Drogen und Messer gefunden Freitagmorgen um 10:30 Uhr befanden sich die Beamten im Rahmen von Ermittlungen in der Wohnung eines 35-Jährigen in der Ettersburger Straße. Hierbei wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln und ein Butterflymesser aufgefunden. Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden gefertigt.

Mülltonnenbrand Durch unbekannte Täter wurde Freitagmorgen 05:15 Uhr in der Prellerstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf zwei danebenstehende Mülltonnen über. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 150 Euro.

Elektroschocker aufgefunden Samstagnachmittag befanden sich die Beamten anlässlich von Ermittlungen in der Wohnung eines 34-Jährigen in der Ettersburger Straße. Hierbei fanden sie einen Elektroschocker, welcher als Taschenlampe getarnt war. Dieser als Waffe geltender Gegenstand wurde beschlagnahmt und eine Anzeige nach dem Waffengesetz gefertigt.

Schlägerei bei Kirmes In der Nacht zu Sonntag gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Kulturhaus in Berlstedt. Bei der Kirmesveranstaltung gerieten gegen 3:00 Uhr die Beteiligten in Streit, in dessen Folge sich mehrere Körperverletzungsdelikte ereigneten. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen, wobei jedoch niemand ins Klinikum gebracht werden musste.

Reifen zerstochen Am Freitag in der Zeit von 00:30 - 13:00 Uhr zerstachen unbekannte Täter bei einem Pkw Mitsubishi in der Paul-Schneider-Straße die rechten beiden Reifen. Es entstand Schaden in Höhe von 200 Euro.

Bei Unfall verletzt Sonntagmorgen 06:15 Uhr fuhr eine 30-jährige Hondafahrerin auf der B7 von Erfurt kommend in Richtung Weimar. Kurz vor dem Abzweig nach Mönchenholzhausen überquerte nach ihren Angaben eine Katze die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, fuhr auf die Bankette, lenkte gegen, fuhr wieder auf die Fahrbahn und kam nach links ab. Dort kollidierte sie mit der Mittelleitplanke und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Pkw drehte sich um 180 Grad und kam zu Stehen. Die Fahrerin, welche sich allein im Auto befand, wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 1500 Euro. Während des Unfalls herrschte kein Fahrzeugverkehr, so dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Urkundenfälschung Sonntagmorgen um 7:15 Uhr wurde ein 55-jähriger Simsonfahrer in der Schwanseestraße kontrolliert. An dessen Fahrzeug befand sich ein Versicherungskennzeichen, welches nicht für dieses ausgegeben wurde. Es wurde eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung gefertigt.

Ohne Führerschein Am Freitag gegen 6:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 42-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Berka in der Erfurter Straße in Weimar. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Einen 38-jährigen Fahrzeugführer, welcher ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, kontrollierten die Beamten Freitagabend um 20:15 Uhr in Ottstedt am Berg.

Samstagnachmittag um 16:09 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße der 18-jährige Führer eines Kleinkraftrads einer Kontrolle unterzogen. Dieser hatte sein Gefährt in ein Leichtkraftrad umgebaut, konnte jedoch nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse A1 vorweisen, sondern nur die AM. Die Fahrzeughalterin muss sich wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Berauscht unterwegs Ein positives Ergebnis erbrachte der Drogenvortest bei einer polizeibekannten 35-jährigen Fiatfahrerin aus Weimar am Freitagnachmittag in der Lisztstraße.

Sonntagmorgen um 09:36 Uhr kontrollierten die Beamten einen 21-jährigen Opelfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar. Der Drogentest hierbei verlief ebenfalls positiv.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell