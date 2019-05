Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebereicht PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Kennzeichendiebstähle

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden an drei in der Bahnhofstraße in Hainspitz abgestellten Sattelaufliegern die amtlichen Kennzeichen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Anwohnern, die eventuell Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel. 036428/640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gang verwechselt

Am Freitagmittag verwechselte eine 56jähriger Lkw Fahrer an der Lichtzeichenanlage Kreuzstraße Richtung St.Gangloff den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Dadurch fuhr er beim Anfahren plötzlich rückwärts und beschädigte einen hinter ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw Volvo. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sekundenschlaf

Samstagfrüh befuhr ein 63jähriger Zeitungsbote mit seinem VW Caddy die Ortsverbindungsstraße von der Anschlussstelle der BAB 9 in Richtung Bad Klosterlausnitz. Kurz vor dem Ortseingang Bad Klosterlausnitz kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach gegenwärtigen Sachstand ist davon auszugehen, dass der Fahrer aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

