Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Unfall unter Alkohol in Kromsdorf

Am Freitag in den Mittagsstunden befuhr ein 60-jähriger Opelfahrer die Ortslage Kromsdorf. An einer Engstelle musste der Fahrer verkehrsbedingt halten, da ein Linienbus die Engstelle passierte. Das verkehrsbedingte Halten bemerkte jedoch ein 64-jähriger Skodafahrer nicht rechtzeitig und fuhr seinem Vorgänger, ungebremst auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte bei dem Skodafahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Hier konnte ein Wert von 1,55 Promille festgestellt werden. In der Folge wurden eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Vorfahrt nicht beachtet und Unfallstelle nicht gesichert

Am Freitag in den Mittagsstunden ereignete sich in Apolda im Bereich Buttstädter Straße / Christian-Zimmermann-Straße ein Verkehrsunfall. Hier übersah ein 78-jähriger Opelfahrer beim Einbiegen in diese, einen 86-jährigen Skodafahrer, welcher vorfahrtsberechtigt war. Personen kamen nicht zu Schaden jedoch entstand Sachschaden an beiden Pkw von insgesamt 7500 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel auf, dass die unübersichtliche Unfallstelle nicht gesichert war (Warndreieck nicht aufgestellt, Warnblinkanlage nicht geschaltet). Durch die Polizeibeamten wurden die Unfallbeteiligten vor Ort verwarnt und sensibilisiert.

Unfallflucht Hermstedter Straße in Apolda

Im Zeitraum von Freitag gegen 07:20 Uhr bis 13:00 Uhr ereignete sich in der Hermstedter Straße in Apolda eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter Pkw, VW UP mit dem amtlichen Kennzeichen AP-MT96 an der linken hinteren Stoßfängerecke beschädigt. Am Fahrzeug konnten auch noch Spuren von Fremdlack des Verursacherfahrzeuges festgestellt werden. Ein Schaden von ca. 200 Euro ist entstanden. Hinweise zum Verursacher liegen derzeitig nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

WARNUNG vor sogenannten Kaffeefahrten

Dieser Tage hatten Bürger wieder Flyer in ihren Briefkästen vom Kaffeefahrtanbieter "Kuhlmann und Weier". Diese laden Bürger ein, am 07.05.2019 um 07:10 Uhr am Bahnhof von Apolda einzusteigen und einen Tag auf dem Bio-Hof zu verbringen. Gelockt werden Interessierte mit Geld - und Sondergeschenken. Die Polizei warnt nochmals alle Bürger vor dieser Betrugsmasche und den Informationsschreiben Abstand zu nehmen, zu ignorieren und wegzuwerfen. NIEMAND hat ETWAS zu verschenken!!!!!

Christian Richter Dienstschichtleiter ------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION APOLDA Einsatz- und Streifendienst Bahnhofstraße 23 I 99510 Apolda Tel: +49 (0) 3644 541 - 0 I Fax: +49 (0) 3644 541 - 199 www.polizei.thueringen.de · christian.richter@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell