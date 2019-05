Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 03.05.2019

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 29.04. bis zum 02.05.2019 gelangten Unbekannte zum wiederholten Mal durch Übersteigen des Zauns auf eine Gartenparzelle der Kleingartenanlage im Apoldaer Katharinenweg. Im Anschluss wurde die Tür zum Gartenhaus aufgebrochen, um so in das Innere zu gelangen. Hieraus wurden ein Zelt, diverse Sämereien, Dünger, Werkzeuge, Geschirr und Bestecke entwendet, Gesamtschaden ca. 300 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Nachmittag des 02.05.2019 parkte die Fahrerin eines Pkw VW verbotswidrig rechtsseitig in der Einbahnstraße der Apoldaer Bahnhofstraße. Sie öffnete während der Vorbeifahrt eines Pkw Peugeot ihre Fahrertür, in dessen Folge es zur Kollision mit dem Peugeot kam, Sachschaden 500 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am Donnerstagnachmittag befuhr der Fahrer eines Lkw die Landstraße von Münchengosserstedt nach Camburg. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, die Blutentnahme im Apoldaer Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen 23:00 Uhr, am 02.05.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw VW die Landstraße von Darnstedt in Richtung Niedertrebra. Plötzlich wechselte ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront kollidierte, Sachschaden ca. 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Gegen 23:00 Uhr, am 28.04.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes die Landstraße von Liebstedt in Richtung Sachsenhausen. Kurz vor der Ortslage Sachsenhausen querte plötzlich ein Reh die Straße, in dessen Folge das Wild mit der Fahrzeugfront kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell