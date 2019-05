Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer zusammegestoßen

Jena (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Donnerstagmittag in einer Gartenanlage direkt neben der Wiesenstraße in Jena-Ost. Eine Radfahrerin fuhr von einem Gartenweg auf eine Durchfahrtstraße auf und übersah dabei einen anderen Radfahrer. Beide stießen zusammen und verletzten sich dabei leicht. Sie wurden im Klinikum medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell