LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 03.05.2019

Zeugen gesucht

Gesucht werden Zeugen zu einem Unfall mit angefahrenem Kind, bereits passiert am 25.03.2019, 13:45 Uhr, in der Karlstraße in Weimar. Das Kind kam aus der Teichgasse in die Karlstraße gelaufen und prallte mit einem grauen Pkw zusammen, der Richtung Graben fuhr. Die Fahrerin soll 30-35 Jahre alt sein und eine Mütze getragen haben. Sie fragte das Kind nach seinem Befinden, fuhr dann aber weiter. Das Kind wurde leicht verletzt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder der Fahrerin bzw. zum Fahrzeug machen?

Fahrradcodierung bei der Polizei Weimar

Am Dienstag, den 07.05.2019, von 13:00 bis 17:00 Uhr, findet die nächste Fahrradcodierung bei der Polizeiinspektion Weimar statt. Eigentumsnachweise sind mitzubringen. Bei Elektrofahrrädern ist der Schlüssel für das Akku-Fach mitzuführen.

Unfall mit Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger kam es am Donnerstag, gegen 10:56 Uhr, in der Coudraystraße. Ein 30-jähriger befuhr mit seinem BMW die Coudraystraße in Richtung Schwanseestraße. Auf Höhe der Hausnummer 13b lief unvermittelt ein 68-jähriger Mann auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann leicht verletzt wurde. Er erlitt Schürfwunden am linken Ellenbogen und am linken Knie.

Unfall

Am Donnerstag, gegen 12:20 Uhr, kam es in der Humboldtstraße zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Eine Suzuki-Fahrerin parkte ihr Auto ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Ein 87-jähriger Mann wollte mit seinem VW Passat daneben einparken, kollidierte aber dabei mit dem Fahrzeug. An beiden Pkw´s entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500,- Euro. Verletzt wurde niemand.

Eisner Polizeihauptmeister

