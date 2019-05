Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Falkstraße ein Opel, ein Renault und ein Hyundai durch unbekannte Täter beschädigt. An den Fahrzeugen wurde jeweils die rechte Tür der Beifahrerseite mit einen unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820

Pflichtversicherung

Am Mittwochmittag wurde zwischen den Ortschaften Bergern und Schoppendorf, auf einem Feldweg, ein weißes Fahrzeug fahrend ohne vorderes Kennzeichen festgestellt. Eine Streife wollte daraufhin das Fahrzeug kontrollieren und fuhr auf den Feldweg. Nachdem der Fahrer die Streife bemerkte, wendete er und fuhr davon. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Absuche mit dem verantwortlichen Fahrer (52) in Schoppendorf angetroffen werden. Hier wurde festgestellt, dass der Lkw Isuzu nicht mehr zugelassen war. Eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und einem Vergehen nach der Abgabeordnung (Steuerhinterziehung) wurde aufgenommen.

Brand

In der Nacht zum gestrigen Mittwoch hat es im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Röhrstraße gebrannt. Der Brand begann offenbar bei einem unter einem Schleppdach abgestellten Transporter. Er griff über Garagen auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Insgesamt mussten 39 Personen evakuiert werden. Vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden das Hinterhaus, das unbewohnbar ist, das Wohnhaus selbst, ein Schuppen, die Heizungsanlage, außerdem zwei Transporter und zwei Motorräder. Ein 26-jähriger Bewohner zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Gesamtschaden ist hoch und soll bei mehreren 100.000 Euro liegen.

Wildunfall

Ein 52-jähriger Mann fuhr am Mittwochabend auf der Landstraße von Schellroda nach Klettbach (Weimarer Land) und stieß mit einem Reh, welches von rechts die Fahrbahn überquerte, zusammen. Das Reh wurde in den linken Straßengraben geschleudert und verendete hier. Durch einen Jäger wurde es anschließend entsorgt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell