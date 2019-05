LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Einbrecher suchten über den Mai-Feiertag eine Firma in Maua heim. Sie brachen einen VW-Transporter auf und entwendeten daraus u.a die Batterie, Luftfilter, Kopfstützen, Scheibenwischer sowie die Rücksitzbank. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise.

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall in der Stauffenbergstraße. Zwei Kinder waren im Einkaufsmarkt NETTO einkaufen, als sie von zwei Männern heftig beschimpft und beleidigt wurden. Die Beschimpfungen hatten einen ausländerfeindlichen Hintergrund. Einer der beiden Männer wird auf ca. 35 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85m groß beschrieben. Er war mit einer Tarnfleckhose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Der Mann trug eine Goldkette. Auffällig war eine tarnfarbene Waffentragetasche, die der Mann sichtbar bei sich trug. Die Männer fuhren offensichtlich mit einem weißen Mercedes-Transporter davon. Die Polizei ermittelt zu dieser Beleidigung und bittet um Mithilfe unter Tel. 03641-810. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zu den beiden Männern geben?

Zeugen werden nach einer Körperverletzung am späten Dienstagnachmittag in Jena Lobeda-West um Mithilfe gebeten. Eine Gruppe Kinder hatte in der Felix-Auerbach-Straße auf Höhe der Hausnummer 22 gemeinsam gespielt. Einem älteren Mann war dies offensichtlich zu laut. Er trat zu den Kindern und schimpfte mit ihnen. Einem der Kinder griff er in den Nacken, der Junge wurde dadurch leicht verletzt. Der Mann ist etwa 60 Jahre alt, ca. 1,70 m groß. Er ist dick, hat einen Bauch. Der ältere Herr hat eine Halbglatze. Am Dienstag trug er eine blaue Jacke und hatte eine Tüte in der Hand. Der Mann soll in dem Bereich wohnen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise auf den älteren Herrn geben können, sich unter 03641-810 zu melden.

