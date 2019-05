Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Stadtroda - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in die Musikschule Stadtroda sowie die "Täglich Brotinsel" im Eigenheimweg in Stadtroda. Unbekannte brachen über den Mai-Feiertag gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten sie. Was durch die Einbrecher entwendet wurde, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden. Auf jeden Fall nahmen sie jedoch das Auto der "Täglich Brotinsel" mit, einen Opel Meriva, der derzeit nicht zugelassen ist. Bereits am Mittwoch wurde in das Katholische Pfarramt in der gleichen Straße eingebrochen. Auch in diesem Fall durchsuchten die Einbrecher alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen und hinterließen ein großes Durcheinander. Auch hier können noch keine Angaben zum Beutegut getroffen werden. Die Polizei Saale-Holzlandkreis bittet Zeugen, die Hinweise auf die Einbrüche geben können, unter 036428-640 um Mithilfe.

