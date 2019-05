Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 02.05.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom 30.04. zum 01.05.2019 entwendeten Unbekannte zwei gesicherte schwarzfarbene E- Bikes der Marken Pegasus und Raleigh im Wert von 5.000 EUR von einem gastronomischen Anwesen in der Erfurter Straße in Apolda

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Während der Streifentätigkeit wurde am Vormittag des 01.05.2019 der Fahrer eines Pkw Nissan in Apolda, An der Goethebrücke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 53jährigen Fahrer nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, die Blutentnahme im Apoldaer Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Kurz vor 05:00 Uhr, am 02.05.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die B87 von Eckartsberga in Richtung Rannstedt. Kurz hinter dem Abzweig nach Neustedt querte plötzlich ein Reh die Straße, in dessen Folge das Wild mit der Fahrzeugfront kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell