Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Zeitraum von Dienstag, den 30.04.2019 06:00 Uhr bis Mittwoch, den 01.05.2019 06:00 Uhr für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Kriminalitätslage:

-------------------------------------

Verkehrsgeschehen:

Am 30.04.2019 ereignete sich gegen etwa 07:30 Uhr in der Werner- Seelenbinder- Straße in Apolda ein Verkehrsunfall. Hier beabsichtigten die beiden Fahrerinnen eines Pkw Fiat und eines Pkw Mazda gleichzeitig aus einer Parklücke auszuparken. Hierbei übersahen beide beim Rückwärtsfahren den jeweils anderen und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

i. A. Walter, POK in

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell