Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Brand eines Container

Durch unbekannte Täter wurde am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, ein blauer Papiercontainer in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße in Brand gesetzt. Dieser befand sich auf einen Containerstellplatz und brannte komplett nieder. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Enkeltrick

Mit dem sogenannten Enkeltrick haben sich raffinierte Betrüger gestern in Weimar in den Besitz von 10.000 Euro gebracht. Opfer wurde eine 87 Jahre alte Frau. Ein angeblich entfernter Verwandter namens "Michael" hatte sich bei der Frau am Telefon gemeldet und sie davon überzeugt, dass er dringend Geld für den Erwerb einer Wohnung in Erfurt benötige. Die Frau hob die Summe von ihrem Konto ab und übergab das Geld einem angeblichen Freund des Anrufers. Die Telefonate mit der alten Dame erfolgten mehrfach und waren so überzeugend, dass das Opfer die Geschichte glaubte.

durch Unaufmerksamkeit aufgefahren

Ein 29-jähriger Mann war am Montagmorgen mit seinem Pkw Renault in einer Kolonne auf der Bundesstraße 7 in Richtung Nohra unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Ulla kam der Fahrzeugverkehr zum Stillstand. Dieses bemerkte der Renaultfahrer jedoch zu spät und fuhr auf einen Skoda auf. Der Skoda wurde in der Folge auf einen Mazda geschoben. Die Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 7500 Euro. Zwei der beteiligten Pkws waren nicht mehr rollfähig und mussten abgeschleppt werden.

von der Bremse gerutscht

Am Montag, gegen 09:10 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinen Lkw DAF auf der Bundesstraße 85 von Blankenhain in Richtung Bad Berka. An der Kreuzung Blankenhainer Straße/Bahnhofstraße musste er abbremsen, da ein vor ihm fahrender Pkw Toyota nach links abbiegen wollte. Der 34-Jährige kam auch rechtzeitig hinter dem Toyota zum Stehen. Durch Unachtsamkeit rutschte er aber von der Bremse und fuhr auf den Toyota auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1100 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

zu viel Gas gegeben

Beim Abbiegen an der Kreuzung Friedensstraße/Am Kirschberg nach rechts in Richtung Jena gab am Montagmittag der 22-jährige Fahrer eines Pkw BMW zu viel Gas. Aufgrund eines Hinterachsen Antriebes brach das Heck auf der feuchten Fahrbahnoberfläche aus. Der BMW drehte sich um die eigene Achse und fuhr gegen die Bordsteinkante. Er kam im Anschluss quer auf dem Fußweg zum Stehen. Dabei wurde eine Leichtmetallfelge beschädigt und die Radaufhängung abgerissen. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

