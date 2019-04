LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 30.04.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Im Zeitraum vom 24.04. bis zum 29.04.2019 beschädigten unbekannte Täter einen in der Apoldaer Christian-Zimmermann-Straße abgestellten grau-farbenen Pkw Opel Mokka. Der oder die Täter benutzten einen spitzen Gegenstand und zerkratzen die Beifahrertür des Fahrzeuges, Sachschaden 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Montagmorgen wollte die Fahrerin eines Pkw Opel in Apolda, Stobraer Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden Pkw Ford und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 2.000 EUR.

