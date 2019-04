Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 70-Jähriger im eigenen Haus überfallen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 70-Jähriger aus Stadtroda wurde am gestrigen Sonntag in seinem Haus Opfer eines Raubes. Offenbar hatte der Einbrecher einen Hausschlüssel in einem Schuppen gefunden. Damit gelangte er in den Morgenstunden ins Haus des 70-Jährigen. Dort fesselte er den Mann an einem Stuhl und durchsuchte danach die Räume. Mit dem Handy und der Geldbörse des Opfers verließ er das Haus wieder. Erst gegen Mittag gelang es dem Opfer, sich von der Fesselung zu befreien und bei den Nachbarn um Hilfe zu bitten. Aufgrund seiner Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell