Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Eine Honda-Fahrerin kam am Sonntagvormittag im Mühltal von der Straße ab. Die junge Frau befuhr die B7 aus Isserstedt in Richtung Jena. Ihr Auto geriet ins Schlingern, sie verlor die Kontrolle darüber. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach im Graben. Bei dem Unfall wurde ein 9-jähriges Mädchen, das im Auto mitgefahren ist, leicht verletzt. Es wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße wurde kurzzeitig zur Bergung des Autos gesperrt.

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen vergangenem Freitagabend und Montagmorgen in ein Schulgebäude in der Emil-Wölk-Straße ein. Sie brachen mehrere Klassenzimmer auf. Ob aus den Klassenzimmern etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt. Im Schulhaus wurde außerdem ein Snack-Automaten aufgebrochen. Es entstand großer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer hat die Einbrecher gesehen? Hinweise bitte unter Tel. 03641-810.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell