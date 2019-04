LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 29.04.2019

Landespolizeiinspektion Jena

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter in eine Garage des Garagenkomplexes in Apolda, Utenbacher Straße einzudringen. Sie zogen den rechten Torflügel auf, hierbei wurde eine Blende aus Holz abgetrennt und die Schließzunge wurde so aus dem Schließblech gedrückt, Sachschaden 100 EUR. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht in das Innere.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Gegen 23:00 Uhr, am 28.04.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes die Landstraße von Liebstedt in Richtung Sachsenhausen. Kurz vor der Ortslage Sachsenhausen wechselte plötzlich ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

