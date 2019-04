LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst Jena 28.04.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Versuchte Kellereinbrüche

Im Bereich Neulobeda kam es zum Versuch von mehreren Kellereinbrüchen, wobei keine Gegenstände entwendet wurden, es entstand lediglich Sachschaden.

Sollte jemand sachdienliche Hinweise geben können, dann nimmt die Polizei Jena diese, unter der 03641-810, entgegen.

Diebstahl, unsittliches Verhalten und Widerstand gg. Polizeibeamte

Im Bereich Jena- Nord wurde am Freitag eine männliche Person auffällig, die verfassungsfeindliche Parolen lautstark äußerte, durch unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit und Beleidigungen gegen Passanten auffiel. Beim Eintreffen der Polizei, leistete diese erheblichen Widerstand, so dass die Person mit in Gewahrsam genommen wurde. Gegen diese Person wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Mehrere Körperverletzungen im Innenstadtbereich

Im Innenstadtbereich kam es am Samstag früh zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 45 - jährigen Mannes. Dieser wurde von mehreren Personen angesprochen, eine dieser Personen griff den 45 - jährigen an, wodurch der 45 - jährige eine Nasenbeinfraktur erlitt.

Am Sonntag früh kam es im Innenstadtbereich zu mehreren Körperverletzungshandlungen zum Nachteil von u.a. zwei Jugendlichen männlichen Personen. Einer verlor dabei einen Backenzahn, der andere wurde mittels Kopfstoß im Kieferbereich verletzt. Weiterhin kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zweier männlicher Personen. Hierbei erlitten beide Personen Platzwunden im Gesichtsbereich.

