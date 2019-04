Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Eisenberg (ots)

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, kontrollierte die Polizei in Eisenberg einen PKW Opel Corsa. Dabei stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer unter Alkholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille, so dass die Weiterfahrt unterbunden werden musste. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

