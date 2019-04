Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Seitenroda (ots)

Am Sonntag, gegen 03:15 Uhr, fuhr ein 38-jähriger mit seinem Fahrrad auf der Landstraße von Seitenroda in Richtung Oberbodnitz. Aufgrund seiner Fahrweise ( Schlangenlinie ) kontrollierte ihn die Polizei. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem ist eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt worden.

