Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 26.04.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 28.04.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Freitag, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Wormstedt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei niemand verletzt wurde. Der Fahrer eines Pkw Audi fuhr aus seiner Grundstücksausfahrt in der Straße Am Eselstanz aus und übersah hierbei einen Pkw Audi im fließenden Verkehr. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte brachen im Zeitraum von 21.04. bis 27.04.2019 in das Backhaus am Gutshof in der Ortslage Rohrbach ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend entwendeten sie Leergut und Spirituosen.

Hierzu werden noch Zeugen gesucht.

