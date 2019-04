Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines PKW nach Einbruch

Zöllnitz (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Freitag zum Samstag in den Container eines Autohandels in Zöllnitz ein. Dabei entwendeten sie u.a. mehrere PKW - Schlüssel sowie die amtlichen Kennzeichen J-OO10. Mit einem der Schlüssel gelangten die Täter in einen auf dem Gelände stehenden PKW VW Golf Kombi ( Farbe schwarz ), der ebenfalls entwendet wurde.

