Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 26.04.2019

Weimar

Diebstahl und Sachbeschädigung in einen Supermarkt in Bad Beka

In Bad Berka, Bahnhofstraße 15, stahlen unbekannte Personen zwei Blumenkübel (Buxbäume). Sie befanden sich vor der Bäckerei des Marktes. Tatzeit war von Mittwoch 13:15 bis Donnerstag 05:15 Uhr. Der Wert der Blumenkübel beträgt ca. 150,- Euro. Die Kübel wurden vermutlich auf den Parkplatz in ein Fahrzeug verladen. Weiterhin wurden am Markt durch unbekannte Täter Metallstäbe am Tor zum Lagerort der Mülltonnen mit einer Flex herausgetrennt, sodass sich eine Leiter im Tor bildete. Es wurden dann Lebensmittel aus den Tonnen entwendet. Der entstandene Sachschaden am Tor beträgt ca. 300,- Euro. Geschätzter Wert der entwendeten Lebensmittel ungefähr 150,- Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit vom 24 zum 25.04.2019, 15:30 bis 08:45 beschmierten unbekannte Tatverdächtige einen Doppelstockzug auf einer Länge von 16,10 Meter. Geschädigt wurde der Thüringer Eisbahnverein e:V. Förderverein Bw Weimar. Weiterhin wurde ein Stellwerk mit Farbe besprüht. Tatmittel waren mehrere Dosen Farbspray. Der Schaden wird mit 3000,- Euro angegeben.

Mangelnde Aufmerksamkeit

Zu einen Unfall kam es am Donnerstag um 15:50 Uhr. Der Unfall ereignete sich in der Humboldtstraße Höhe Hausnummer 65. Eine 34 Jahre alte männliche Person parkte mit einen Pkw VW unmittelbar am Fahrbahnrand. Eine Daimlerfahrerin fuhr stadteinwärts auf der Humboldtstraße. Als sie den VW passierte öffnete dieser seine Fahrertür ohne den Straßenverkehr zu beachten. Die VW Tür streifte den Daimler und beschädigte diesen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Diebstahl von Fahrradteilen

Am Donnerstag in der Zeit von 19:00 bis 19:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter Fahrradteile. Das Fahrrad stand auf den Parkplatz des Nettomarktes in der Buttelstedter Straße. Der Täter durchtrennte 3 Bautenzüge und stahl den Lenker sowie eine Musikbox JBL vom Fahrrad. Hinweise auf die Tatverdächtigen gibt es keine. Der Gesamtschaden am Fahrrad beträgt ca. 200,- Euro.

Schüsse auf Bäume

Ein 19-jähriger Jugendlicher schoss mit einer CO2 Pistole am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, aus einen Fenster in der Dr.-Salvador-Allende-Straße auf Bäume. Eine Gefährdung von Personen bestand in keiner Weise. Während der Klärung durch die Polizeibeamten wurde in der Wohnung BTM feststellt und dann beschlagnahmt.

