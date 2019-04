Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 26.04.2019

Apolda (ots)

Am Ortseingang von Rohrbach, aus Richtung Leutenthal, wurde durch den Heimatverein "Otterbach" e.V. eine Strohpuppe, verkleidet als Hexe angebracht. Dieses Ritual wird schon seit 5 Jahren in Rohrbach durchgeführt und endet mit einer Verbrennung der Puppe in der Walpurgisnacht. Nun haben Unbekannte die Strohpuppe in den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch von ihrem Platz entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Vertreter der AFD- Partei mit anderen Personen an einem angemeldeten AFD-Infostand am Apoldaer Puschkin-platz von einer männlichen verbal und tätlich angegriffen. Der Täter, und zwei weitere Personen, passierten den Bereich, wobei dieser eine Bierflasche in Richtung des Standes warf. Zum Glück verfehlte die Bier-flasche die Personen am Stand, so dass niemand verletzt wurde. Anschließend rief er laut nazistische Parolen sowie "scheiß AFD". Danach entfernte sich die Personengruppe. Durch die eingesetzte Polizeistreife wurden sie jedoch im Nahbereich festgestellt. Die Personalien wurden erhoben. Gegen den Täter, bei welchem der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,93 Promille ergab, wurden Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung und Verwenden von verfassungswidrigen Parolen eingeleitet.

In den Abendstunden des 25.04.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Skoda in Apolda die Buttstädter Straße in Richtung Dammstraße. Noch in der Buttstädter Straße wollte sie nach links abbiegen, setzte den Fahrtrichtungs-anzeiger und verringerte die Geschwindigkeit. Dies bemerkte der nach-folgende Fahrer eines Mopeds zu spät, fuhr in der weiteren Folge auf den Skoda auf und stürzte. Zur Abklärung des genauen Verletzungsbildes, außer den sichtbaren Schürfwunden, wurde der Mopedfahrer zur weiteren Behandlung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell