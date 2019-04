Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 25.04.2019

Apolda (ots)

Vom 23.04. zum 24.04.2019 gelangten Unbekannte durch Übersteigen des Zauns auf eine Gartenparzelle der Kleingartenanlage im Apoldaer Katharinenweg. Im Anschluss wurde die Tür zum Gartenhaus aufgehebelt, um so in das Innere zu gelangen, Sachschaden 200 EUR. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Auf noch unbekannte Weise gelangten unbekannte Täter in den Nacht-stunden vom 23.04. zu. 24.04.2019 in die Räumlichkeiten eines Wohn-hauses in Apolda, Niederroßlaer Straße. Hier entnahmen diese im Wohn-raum abgelegte Zigaretten, einen Schlüsselbund sowie Bargeld aus dem Portemonnaie.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr am Mittwochvormittag in Pfiffelbach die Willerstedter Straße in Richtung Ortsmitte und wollte hierzu in die Apoldaer Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Lkw die Apoldaer Straße in Richtung Buttstädt. Noch bevor der Lkw die Einmündung zur Willerstedter Straße passiert hatte, fuhr der Opel-Fahrer vor die hintere rechte Seite des Lkws. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 4.000 EUR. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Am Mittwochabend führten Polizei und Zoll Kontrollmaßnahmen in einem Gastronomiebetrieb in der Innenstadt von Apolda durch. Dabei kam es zu zeitweisen Einschränkungen des Fahrzeug- sowie Fußgängerverkehrs. Im Resultat der Maßnahmen wurden diverse Verstöße u. a. gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt.

