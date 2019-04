Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena

Zu einer Ruhestörung wurde die Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Jenaer Damenviertel gerufen. Es war bereits kurz nach Mitternacht, Anwohner versuchten zu schlafen. Das war jedoch nicht möglich, da ein Mann nach Angaben eines Anwohners offensichtlich lautstark "Urwaldgeräusche" von sich gab. Die Beamten fuhren zu der angegebenen Wohnung und fanden den Auslöser der nächtlichen Ruhestörung. In der Wohnung fand eine Party statt. Einem Mann ging es aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums nicht gut. Er hatte sich auf den Balkon gesetzt und äußerte sein Unwohlsein in Form der vom Anrufer mitgeteilten Geräusche. Zum Glück wurde keine medizinische Versorgung benötigt. Vielmehr wurden die Partygäste um Ruhe gebeten. Sie versprachen außerdem, sich um ihren etwas angeschlagenen Partygast zu kümmern.

Ein Wildunfall ereignete sich am Dienstagabend in Kunitz. Eine Audi-Fahrerin befuhr die Straße Auf der Gebind aus Kunitz kommend in Richtung Golmsdorf. Etwa 20 Meter vor dem Ortsausgangsschild Jena sprang ein Rehkitz von rechts nach links auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Reh zusammen. Am Auto entstand Sachschaden, das Tier verendete an der Unfallstelle.

