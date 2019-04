LPI-J: Meldungen für Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung im Jenaer Paradies. Unbekannte hatten in der Nacht zum Ostermontag die Scheibe des Glashauses im Paradies eingeworfen. Die zerstörte Scheibe hat eine Größe von 2,30 mal 2,0 Meter. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde das Fenster provisorisch zunächst verschlossen. Die Jenaer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Tat beobachtet und Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen melden sich bitte unter Tel. 03641-810.

Ein Motorrad entwendeten Unbekannte über Ostern in Jena. Der Eigentümer hatte es am vergangenen Donnerstag am Lichtenhainer Oberweg abgestellt. Als er am Montagabend damit fahren wollte, stellte er fest, dass das Motorrad nicht mehr an der Stelle stand. Es hat einen Wert von 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt zu dem Fahrzeugdiebstahl.

