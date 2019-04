Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Zeitraum von Sonntag, den 21.04.2019 06:00 Uhr bis Montag, den 22.04.2019 06:00 Uhr für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Kriminalitätslage:

Verkehrsgeschehen:

Am 21.04.2019 ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Hanfstraße in Apolda. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw VW Passat den Bereich und stieß beim Rückwärtsfahren gegen eine dort befindliche Laterne. Dabei wurde die Laterne beschädigt. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 2500 Euro. Am Fahrzeug entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 21.04.2019 gegen 16:15 Uhr in der Warschauer Straße in Apolda. Hier wollte die Fahrerin eines Pkw Renault Clio mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah hierbei einen geparkten Pkw Opel Insignia. Am Pkw Opel entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Verletzt wurde niemand.

