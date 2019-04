Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung vom 21.04.2019

Jena (ots)

Wildunfall Am Samstag, 20.04.2019, 05:55 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen den Gemeinden Oberndorf und Kapellendorf. Die Fahrerin eines Pkw Renault Clio befuhr die Straße aus Oberndorf kommend. Ca. 150 m vor Kapellendorf sprang ein Reh von rechts auf die Fahrbahn. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh lief nach dem Unfall über die angrenzende Wiese. Beim Zusammenstoß zwischen Pkw und Reh wurden keine Personen verletzt. Am Pkw Renault Clio entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der vordere Stoßfänger und der vordere rechte Kotflügel wurden beschädigt.

Gegen Straßenbeleuchtung gefahren Am 19.04.2019 gegen 10:15 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Markt. Der Fahrer eines Pkw Ford Transit fuhr beim Rangieren auf dem Marktplatz gegen eine Straßenbeleuchtung. Beim Zusammenstoß wurde die Straßenbeleuchtung verbogen. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 850 Euro.

Reifen zerstochen In der Nacht vom 18.04.2019 zum 19.04.2019 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Toyota. Das Fahrzeug des Geschädigten stand zur genannten Zeit ordnungsgemäß gesichert in Apolda, Werner-Seelenbinder- Straße. Mit einem spitzen Gegenstand zerstachen die Täter alle Reifen am Fahrzeug. In den Reifen befanden sich Einstiche. Durch einen Abschleppdienst musste das Fahrzeug geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. i.A. Jens Tamm Dienstschichtleiter

