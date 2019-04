Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar 19.04.2019

Weimar (ots)

Scheibe eingeschlagen

Am 18.04.2019, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr, wurde an einem Pkw Opel Omega mittels einem Stein die Heckscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde durch den 28jährigen Geschädigten an der Bushaltestelle "Gedenkenweg Buchenwaldbahn" abgestellt. Als dieser von seinem Waldspaziergang zurückkehrte, stellte er den Sachschaden fest. Die Beschädigungen werden auf ca 500 Euro geschätzt.

Täter auf frischer Tat gestellt

In den frühen Morgenstunden des 19.04.2019 gegen 02:45 Uhr wurde bekannt, dass sich an der Turnhalle der Pestalozzischule vermutlich Graffiti-Sprayer unerlaubterweise verewigen. Durch die eingesetzten Beamten, welche das Objekt von mehreren Seite anfuhren, konnte ein 21 Jahre alter Mann auf frischer Tat festgestellt werden. Zwei weitere Personen versuchten in das angrenzende Wohngebiet zu flüchten. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer konnten aber auch nach kurzer Zeit aufgegriffen werden. Die Drei hatten jeweils Spraydosen bei sich und frische Farbanhaftungen an den Händen. Sie wurden zum Zwecke weiterer Maßnahmen im Rahmen der Anzeigenaufnahme mit zur PI Weimar verbracht. Während der Aufnahme vor Ort wurde eine weitere Sachbeschädigung durch Graffiti bekannt. Diese wurde an der Reinigung in der Leonhardt-Frank-Straße festgestellt und kann ebenfalls den drei Tätern zugeordnet werden.

Mit 13 Jahren betrunken ins Klinikum

Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Weimar bekannt, dass sich im Ilmpark, vor dem Goethe-Gartenhaus, eine Gruppe von Jugendlichen aufhalten soll, welche erheblich Alkohol konsumiert. Eine Abprüfung der Örtlichkeit verlief vorerst ergebnislos. Auf der Anfahrt zum Ereignisort kam den Beamten ein Rettungswagen entgegen, im Laufe der Ermittlungen zum Sachverhalt wurde bekannt, dass sich in diesem ein Jugendlicher aus der vermeintlicher Gruppe befinden soll. Zur Sachverhaltserhellung wurde durch die eingesetzten Kräfte das Klinikum Weimar angefahren. Hier stellte sich heraus, dass der 13jährige junge Mann aus Weimar eine stattliche 2,03 Promille gepustet hat. Auf Nachfrage, wo er das alkoholische Getränk her habe, gab er an, dass er dies aus dem REWE-Markt am Theaterplatz entwendet habe, sodass ihn nun nicht nur ein "dicker Kopf" am nächsten Morgen, sondern noch eine Anzeige wegen Diebstahl erwartet.

