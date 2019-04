Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt den Mann?

Weimar (ots)

Die Kriminalpolizei Weimar bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe.

Bereits am 16. Dezember 2018 kam es auf dem Goetheplatz in Weimar zu einer Körperverletzung. Ein damals 12-jähriges Kind wollte mit seinem Fahrrad an einem Fußgänger und seiner Begleiterin vorbeifahren. Dem Fußgänger gefiel das offensichtlich nicht, er rempelte den Jungen mit seinem Arm an und traf ihn dabei an der Schulter. Gleichzeitig forderte der Unbekannte den Jungen in einem barschen Tonfall auf, vom Rad zu steigen und trat gegen das Hinterrad des Fahrrades. Er griff den Jungen anschließend körperlich an und verletzte ihn dabei am Hals und am Bein. Vom Angreifer gibt es Videoaufnahmen, ein richterlicher Beschluss ermöglicht die Öffentlichkeitsfahndung mit dem Bildmaterial. Die Kriminalpolizei Weimar ermittelt zur Körperverletzung und bittet um Mithilfe. Wer kennt den abgebildeten Mann bzw. kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte unter 03643-8820.

