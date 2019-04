Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann bedroht Kinder und greift Polizist an

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der Kontaktbereichsbeamte von Camburg kam gestern Nachmittag in Döbritzschen zum Einsatz, weil ein 65-Jähriger mehrere Kinder bedroht hatte. Als der Beamte an der Wohnung des Beschuldigten eintraf, kam der ihm mit einem Messer in der Hand entgegen. Er stürmte auf den Polizisten zu und stach mehrfach in Richtung seines Kopfes. Allerdings gelang es dem KoBB auszuweichen. Erst als er mit Hilfe anderer Dorfbewohner zu Boden gebracht worden war, gelang es, dem Angreifer das Messer zu entreißen. Dabei setzte der Beamte Pfefferspray ein. Am Ende wurde der 65-Jährige in die Psychiatrie eingewiesen. Der Beamte wurde bei der Auseinandersetzung verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell