Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

Eine Radfahrerin übersah ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in Jena-Ost. Er befuhr die Löbstedter Straße und wollte anschließend nach rechts in die Wiesenstraße abbiegen. Dabei beachtete er die junge Frau nicht, die gerade mit ihrem Fahrrad die Löbstedter Straße entlangfuhr. Er streifte das Fahrrad am Hinterrad, so dass die Frau mit ihrem Fahrrad stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zur medizinischen Versorgung wurde sie ins Jenaer Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

