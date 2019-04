Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 18.04.2019

Weimar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in der Zeit von 09:30 bis 10:30 Uhr in Weimar, Schwanseestraße Höhe Hausnummer 53. Ein Fahrer eines Kleintransporter parkte sein Fahrzeug in einer Parknische, parallel zur Fahrtrichtung in Richtung Trierer Straße ab. Das Fahrzeug befand sich, nach Aussage des Fahrers, in einen ordnungsgemäßen Zustand. Als er wieder zum Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, daß der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Verursacher verließ den Unfallort ohne sich darum zu kümmern. Der Schaden wird auf 100 Euro beziffert.

Unfall mit Personenschaden

Zu einen Unfall mit Personenschaden kam es am Mittwoch, gegen 16:35 Uhr, in der Ortslage Bad Berka. Eine 22-jährige Person befuhr mit ihren Pkw Seat die Weimarische Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Troistedter Straße. Ein 56 Jahre alter Mann befuhr mit seinen Pkw Skoda Kodiaq ebenfalls die Straße. Er befand sich direkt vor dem Fahrzeug der Frau. Der Mann hielt auf Höhe des Einkaufsmarktes verkehrsbedingt an. Die Frau bemerkte dieses zu spät und fuhr trotz einer Gefahrenbremsung auf den Skoda auf. Dabei verletzte sich die Fahrerin. Nach der Unfallaufnahme wurde die Frau in das Klinikum Bad Berka verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Wildunfall

Ein Wildunfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 23:00 Uhr, auf der Strecke zwischen Klettbach und Nauendorf. Eine 24 Jahre alte männliche Person aus Sondershausen befuhr mit seinen Pkw die Landstraße in Richtung Nauendorf. Plötzlich überquerte ein Rehwild von links die Straße. Es stieß an die vordere Stoßstange / Kühlergrill und beschädigte diese. Das Rehwild verendete an der Unfallstelle.

Bernd Eisner Polizeihauptmeister

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell