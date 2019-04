Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Besitzer von Fahrrädern gesucht!

Hermsdorf/Tröbnitz/Stadtroda (ots)

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht die Besitzer von drei aufgefundenen Fahrrädern.

Bereits am 05. März wurde in Hermsdorf offensichtlich im Bereich des Bahnhofes ein rotes Damenfahrrad mit Gangschaltung entwendet. Auf dem Rahmen befinden sich folgende Aufschriften: "City Fahrrad" und "Atlanta". Eine Trinkflaschenhalterung ist ebenfalls am Rahmen angebracht.

In Tröbnitz wurde am Montag den 25. März ein grünes Mountainbike entwendet. Dieses stand ungesichert an einem Garagenkomplex in der Nähe der Kinderarche.

Ein silberfarbenes 26er Montainbike mit der Aufschrift "Crosswind" wurde in Stadtroda am Donnerstag den 27. März entwendet. Dieses stand ungesichert an einer Brücke in der Straße des Friedens.

Wem wurde eines dieses Fahrräder gestohlen? Die Räder wurden durch die Polizei aufgefunden und warten nun auf den rechtmäßigen Eigentümer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland.

