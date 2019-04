Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall bei Utzberg B7

Weimarer Land (ots)

Ein 27-jähriger Kia-Fahrer wollte heute Morgen gegen 05.15 Uhr von einem Wirtschaftsweg bei Utzberg auf die B7 in Richtung Erfurt auffahren. Dabei übersah er eine von links kommende VW-Fahrerin (63). Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Es entstand an beiden Autos Totalschaden (10.000 Euro am Kia und 12.000 Euro am VW). Die Fahrer wurden leicht verletzt. Die B 7 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Autos bis kurz vor 08.00 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

