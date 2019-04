Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Einen Volvo-Fahrer wollten Polizisten in der Nacht zum Mittwoch bei Münchenroda anhalten und kontrollieren. Der Fahrer versuchte, zu flüchten und sich somit der Kontrolle zu entziehen. Er bog in eine Seitenstraße, verließ sein Auto, warf den Fahrzeugschlüssel in die Büsche und wollte anschließend davon laufen. Die Flucht misslang. Es stellte sich heraus, dass der 53-jährige Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Außerdem war an dem Fahrzeug ein falsches amtliches Kennzeichen angebracht.

Vorwärts wollte ein BMW-Fahrer am Dienstagmittag in der Johannes-R.-Becher-Straße in eine Parklücke hineinfahren. Dabei verwechselt er das Gaspedal mit der Bremse. Er fuhr über die Parklücke hinaus einen Hang hinunter und kam schließlich an der Hauswand der Hans-Eisler-Straße zum Stehen. Bei dem Aufprall gegen das Haus wurden der Autofahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. An dem BMW sowie der Hauswand und der Grünfläche entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, es musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell