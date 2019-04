Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung für Jena

Jena (ots)

Einbrecher brachen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in das Gebäude einer Firma in der Nähe von Jena ein, durchwühlten das Objekt und hatten bereits Diebesgut zurecht gelegt. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei, die sich umgehend zu dem Tatort begab. Die beiden Einbrecher flüchteten, konnten jedoch kurze Zeit später in der Nähe aufgespürt werden. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 16 und 41 Jahren. Das Diebesgut wurde von der Polizei beschlagnahmt und die beiden Einbrecher vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Durchsuchungen durchgeführt und gegen den 41-Jährigen die Untersuchungshaft richterlich angeordnet.

