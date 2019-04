LPI-J: Meldungen für Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Eine Fahrradfahrerin verletzte sich am Montagnachmittag in Jena-Ost schwer. Die junge Frau, die mit dem Rad auf dem Fußweg am Camsdorfer Ufer unterwegs war, prallte gegen einen Lichtmast, stürzte und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass sich das Fahrrad in einem schlechten Zustand befand und die Bremsen nicht funktioniert hatten. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 19-Jährige vom Fußweg auf die Straße fahren, dabei hatte ihre Bremse versagt, sie konnte dem Lichtmast nicht mehr ausweichen. Die junge Frau trug keinen Fahrradhelm. Sie wurde ins Klinikum Jena gebracht.

Den Diebstahl seines Fahrrades bemerkte ein Mann am Montagabend in der Dornburgerstraße in Jena-Nord. Er hatte das Fahrrad im Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, abgestellt. Als er es wieder nutzen wollte, war es nicht mehr da. So verließ er gezwungenermaßen das Haus zu Fuß. Nicht schlecht staunte der Mann, als er kurz darauf sein Fahrrad mit einem fremden Fahrradschloss einige Hauseingänge weiter angeschlossen stehen sah. Er informierte die Polizei, die die Eigentumsverhältnisse zunächst prüfte. Anschließend nahmen sie eine Diebstahlsanzeige auf und führten die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Anschließend konnte der Fahrradfahrer sein Rad wieder mit nach Hause nehmen.

