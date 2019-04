Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Rechts vor links

Ein Schaden von circa 10000 Euro entstand am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall. Die Reglung rechts vor links missachtete hier ein Pkw Opel, welcher von der Lortzingstraße nach links in die Wilhelm-Bode-Straße abbog und mit einem Pkw Audi zusammenstieß. Dadurch wurde die 22-jährige Opelfahrerin verletzt und in die Klinik nach Weimar gebracht. Die Audifahrerin (48) blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr rollfähig und mussten abgeschleppt werden.

Kopfnuss verpasst

Eine unbekannte männliche Person stieg am Montagabend an der Bushaltestelle in Rohrbach (Weimarer Land) in einen Linienbus. Er wollte mit einen zerrissenen10 Euro-Schein bezahlen. Der 59-jährige Busfahrer nahm aber den Schein nicht entgegen. Der Unbekannte versetzte daraufhin dem Busfahrer einen Kopfstoß und verließ mit einer weiteren Person den Bus. Der 59-Jährige wurde an der Nase verletzt und medizinisch vor Ort versorgt. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: - circa 190 cm groß, schlanke Gestalt, circa 20 - 25 Jahre, er trug eine schwarze Jacke mit roten Strichen und ein Käppi. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Fehler beim Rangieren

Ein 34-jähriger Fordfahrer rangierte am Montagmorgen, gegen 07:45 Uhr, in der Mönchenholzhausener Kohlengasse. Dabei stieß er mit seinen Anhänger gegen eine am Unfallort vorhandene Straßenlaterne. Durch den Aufprall löste sich der Glaskörper und fiel auf den Boden. Personen wurden nicht verletzt. An der Laterne entstand ein Schaden von circa 700 Euro.

Auch in der Georgstraße in Kranichfeld kam es am Montagvormittag, gegen 09:10 Uhr, beim Rangieren zu einem Unfall mit einen Schaden von circa 3000 Euro. Der Fahrer (40) eines Lkw Mercedes fuhr rückwärts in eine Grundstückseinfahrt um zu Wenden. Dabei übersah er einen parkenden Pkw Nissan und stieß dagegen. Personen wurden nicht verletzt. Am Lkw konnte kein sichtbarer Schaden festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell